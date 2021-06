Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, 50-Jähriger bei Angriff verletzt

Mainz-Neustadt (ots)

Mittwoch, 23.06.2021 16:07 Uhr

Am Mittwochnachmittag wird der Mainzer Polizei via Notruf eine Schlägerei in Nähe des Mainzer Hauptbahnhofes gemeldet. Vor Ort treffen die Polizeistreifen auf den 36-jährigen Angreifer und das, am Boden liegende 50-jährige Opfer.

Hintergrund der Tat:

Nach derzeitigen Erkenntnissen verbringen beide Männer noch gesellig den Tag gemeinsam. Im Laufe des Beisammenseins entsteht ein Streit, in dessen Verlauf der 36-Jährige seinen 50-Jährigen Bekannten zu Boden stößt und auf ihn eintritt. Durch Passanten und Zeugen muss der Angreifer davon abgehalten werden, weiter auf den am Boden liegenden Mann einzuwirken, gleichzeitig wird durch weitere Passanten der Notruf abgesetzt. Kurz darauf treffen Streifen der Mainzer Polizei ein, Kräfte der Bundespolizei kommen ebenfalls zur Unterstützung hinzu. Der 50-Jährige aus Mainz wird bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Einsatzkräfte erstversorgt. Er wird mit Kopfverletzungen in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert

Der 36-Jährige Angreifer wird vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell