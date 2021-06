Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstag, den 22.06.2021 kommt es gegen 17:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines Kleintransporters im Bereich der Weisenauer Straße in Mainz.

Der 52-Jährige Fahrer des Kleintransporters befährt nach ersten Erkenntnissen die Karl-Weiser-Straße in Mainz und möchte von dort aus nach rechts in die Weisenauer Straße einbiegen. Ein 22-Jähriger Radfahrer befährt zur gleichen Zeit den für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Weisenauer Straße auf der falschen Fahrbahnseite, in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Abbiegung Karl-Weiser-Straße/Weisenauer Straße kommt es zum Zusammenstoß, bei dem der 22-jährige Radfahrer auf die Windschutzscheibe des Kleintransporters prallt. Der 22-Jährige erleidet hierbei Verletzungen im Bereich des Kopfes und wird durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls zersplittert die Windschutzscheibe des Transporters.

