Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an mehreren Pkw und einer Baustellenbegrenzung

Mainz-Neustadt (ots)

Am späten Dienstagabend werden der Polizei Mainz mehrere beschädigte Pkw und eine abgebrochene Leuchte einer Baustellenbegrenzung in der Inge-Reitz-Straße gemeldet. Um kurz nach 23 Uhr melden Spaziergänger die Feststellungen am Ende der Inge-Reitz-Straße am Zollhafen. Durch die Polizeibeamten können insgesamt sechs beschädigte Pkw mit vermutlich abgetretenen Außenspiegeln festgestellt werden. Neben einem Pkw liegt zudem eine abgebrochene Baustellenwarnleuchte. Diese kann einer Baustelle in der Nähe zugeordnet werden. Aufgrund der stark frequentierten Örtlichkeit erhofft sich die Polizei Hinweise zu der Tat. Diese werden durch die Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Tel.: 06131/65-4210 entgegengenommen.

