Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter beschädigen 8 geparkte Pkw

Mainz-Weisenau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Bereich des Tanzplatzes und des Parkhauses in der Hohlstraße insgesamt 8 geparkte Pkw durch vermutlich drei Jugendliche / junge Erwachsene mutwillig beschädigt. Durch eine Zeugin können, gegen kurz vor 3 Uhr nachts, laute Geräusche aus dem Parkhaus in der Hohlstraße, Ecke zur Wormser Straße festgestellt werden. Sie sieht drei Jugendliche / junge Erwachsene sich von der Örtlichkeit entfernen und auf dem Tanzplatz hinter einem geparkten Transporter verstecken. Auch von dort sind kurz darauf laute Geräusche zu hören. Durch die informierten Polizeibeamten können schließlich insgesamt sieben beschädigte Pkw in dem Parkhaus und ein beschädigter Pkw auf dem Tanzplatz festgestellt werden. Durch die Täter wurden teilweise Außenspiegel abgetreten und ein Pkw zerkratzt. Es dürfte sich um eine männliche und zwei weibliche Personen handeln. Die männliche Person hatte blonde Haare und war mit einem grünen Oberteil und einer grünen Hose bekleidet. Eine der weiblichen Personen war recht groß, die zweite deutlich kleiner, trug die Haare zu einem Dutt gebunden und ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 1, Tel.: 06131/65-4110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell