Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Kornwestheim und Renningen mit Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

In der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte am Freitag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Leibnizstraße, auf der Parkfläche eines Autohauses, abgestellten Mercedes-Benz am linken Fahrzeugheck und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel.: 07154 13130, entgegen.

Renningen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Bahnhofstraße wurde am Freitag zwischen 08.10 Uhr und 08.45 Uhr ein Smart von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt, so dass ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silbergrauen Kleinwagen oder einen weißen Peugeot, mit einer älteren Dame am Steuer, gehandelt haben. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter 07152 6050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell