Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - 30-Jähriger aus Mainz vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Seit Sonntag, den 20.06.2021 wird der 30-jährige Sascha M. vermisst. Er verließ um die Mittagszeit die elterliche Wohnung in der Mainzer Oberstadt und kehrte seitdem nicht zurück. Herr M. leidet an einer Psychose und führt Selbstgespräche. Er ist nicht in der Lage für sich selbst zu sorgen und stellt keine Gefahr für Andere dar. Aufgrund seiner Neigung, lange Spaziergänge zu unternehmen, kann er große Entfernungen zurücklegen. Zuletzt wurde er in der vergangenen Woche in Wiesbaden Naurod in einem hilfsbedürftigen Zustand angetroffen. Er führt weder Bargeld, Ausweis noch ein Mobiltelefon mit sich. Er ist Einzelgängern und ausschließlich zu Fuß unterwegs.

Beschreibung:

Er ist 180 cm groß, hat eine schlanke Figur und kurze, braune Haare. Entgegen des Bildes, trägt er derzeit einen Bart. An der linken Halsseite hat er eine ca. 10 cm lange Narbe. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist er mit einem dunkelblauem "Star Wars" T-Shirt, dunkelblaue Turnschuhe und einer schwarze Jeans bekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, tel. 06131-65 3633 oder jede andere Polizeidienststelle. Die Fahndung, inklusive Foto ist ab ca. 16 Uhr hier zu finden: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/personenfahndungen/

