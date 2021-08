Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Mittwoch wollte ein 62 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 17.50 Uhr die Pannemannstraße aus Richtung Böggeringstraße kommend überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 74 Jahre alten Pedelecfahrerin aus Wesel, die den Radweg der Pannemannstraße in Richtung Mussum befahren hatte. Die Radfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Bocholter Krankenhaus. An der Unfallstelle hat der Verkehr auf der Pannemannstraße grundsätzlich Vorrang.

