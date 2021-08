Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verletzte und hoher Schaden bei Kollision

Gronau (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwoch in Gronau. Ein 22-Jähriger war gegen 21.30 Uhr auf der Borgwardstraße unterwegs. An der Einmündung zur bevorrechtigten Steinfurter Straße fuhr der Gronauer in die Kreuzung hinein. Dabei stieß er mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammen: Der ebenfalls in Gronau lebende Fahrer hatte die Steinfurter Straße in Richtung Epe befahren. Er erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, ebenso der andere beteiligte Fahrer und dessen 25-jähriger Beifahrer aus Gronau. Kräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten 22-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten die Verletzten ins Krankenhaus.

