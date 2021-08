Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Die Autofahrt eines 62-Jährigen zog am Mittwoch in Gronau Folgen nach sich: Der Mann sieht sich nun einer Strafanzeige gegenüber. Vorausgegangen war ein Unfall auf dem Gildehauser Damm, den der Gronauer gegen 14.40 Uhr aus Richtung Epe kommend befuhr. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit dem Wagen eines 34-jährigen Gronauers zusammen, der in Richtung Epe unterwegs war. Der 62-Jährige entfernte sich und hielt zunächst vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Heerweg/Ochtruper Straße. Der Geschädigte hatte gewendet und war hinterhergefahren. Als er auf sich aufmerksam machte, sei der 62-Jährige nach Zeugenangaben trotz Rotlicht weitergefahren. Ermittlungen führten die Polizei schließlich zur Anschrift des Mannes. Da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben, um den Grad einer möglichen Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt zu ermitteln. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

