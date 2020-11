Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht schrottreifen Schrottsammler aus dem Verkehr - Velbert - 2011117

MettmannMettmann (ots)

Einen "schrottreifen Schrottsammler" haben Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann am vergangenen Freitag (20. November 2020) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Velbert aus dem Verkehr gezogen.

Das war geschehen:

Gegen 16 Uhr war den Experten bei ihrer Verkehrsüberwachung auf der Bonsfelder Straße ein Fiat Ducato aufgefallen, der schon auf den ersten Blick recht heruntergekommen aussah. Als die Beamten den Fahrer, einen 36-jährigen Mann aus Osteuropa, anhielten, stellte sich heraus, dass er dabei war, Altmetall zu sammeln. Allerdings konnte der Mann die Genehmigung zum gewerblichen Sammeln von Altmetall nicht vorweisen, so dass hier seitens der Beamten Verstöße gegen die Gewerbeordnung und auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz angenommen werden mussten.

Die Beamten hatten zusätzlich auch noch Zweifel, ob der technische Zustand des Lkw denn noch die erforderlichen Standards erfüllte. Alleine der Versuch, eine noch geöffnete Prüfstelle aufzusuchen, scheiterte zunächst, da die Batterie des Lkw so schwach war, dass dieser nach der nur wenige Minuten dauernden Kontrolle nicht mehr ansprang.

Glücklicherweise konnte hier die Feuerwehr Velbert schnell und verständnisvoll Amts- und Starthilfe leisten, so dass einer Fahrt zu einer Prüfstelle nichts mehr im Wege stand. Die Prüfung erfolgte in Haan beim TÜV-Süd, hier wurden dann insgesamt 29 Mängel festgestellt, welche neben diversen Mängeln an der Bremsanlage vor allem dank deutlicher Korrosionsschäden am Rahmen des Fahrzeuges zu dem Prüfurteil "verkehrsunsicher" führten.

Die Konsequenzen für den 36-Jährigen:

Die Weiterfahrt wurde selbstverständlich untersagt. Sowohl gehen ihn, aber auch gegen den Fahrzeughalter, wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet, welches eine empfindliche Geldbuße sowie eine Erhöhung des Punktekontos in Flensburg zur Folge haben wird.

