Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011221-963: 84-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren

Hückeswagen (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 84-Jährige davongetragen, die am Dienstagnachmittag (30. November) auf einem Fußgängerüberweg von einem alkoholisierten Autofahrer übersehen worden ist. Die Seniorin aus Hückeswagen hatte gegen 17.10 Uhr die Bahnhofstraße an der Einmündung mit der Bachstraße in Richtung des Bergischen Kreisels überqueren wollen. Ein 61-jähriger Hückeswagener, der auf der Bachstraße aus Richtung Wiehhagen kam, wollte an der Einmündung nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Bei durch Regen beeinträchtigter Sicht übersah er die dunkel gekleidete Seniorin, die gerade auf den Fußgängerüberweg getreten war. Das Auto erfasste die 84-Jährige mit dem Außenspiegel, woraufhin diese zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte die 84-Jährige nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort in ein Remscheider Krankenhaus. Die Polizei stellte den Führerschein des Autofahrers sicher und veranlasste eine Blutprobenentnahme.

