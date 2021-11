Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: 30-Jähriger bei Verkehrskontrolle festgenommen

Bonn (ots)

In einer Justizvollzugsanstalt endete eine Verkehrskontrolle am Mittwoch (17.11.2021) für einen 30-jährigen Mann. Er saß in einem Auto, das gegen 06:40 Uhr von Beamten der Polizeiwache Bad Godesberg nach einem Rotlichtverstoß auf der Drachenburgstraße angehalten und kontrolliert worden war.

Bei der Überprüfung der vier Fahrzeuginsassen stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit Strafvollstreckungshaftbefehl (1 Jahr, 8 Monate Freiheitsstrafe wegen räuberischen Diebstahls) gesucht wurde. Er wurde daher festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Zuvor hatte er den Beamten noch eine kleinere Menge Cannabis ausgehändigt, die er bei sich führte.

Das Kriminalkommissariat 34 übernahm die weiteren Ermittlungen und brachte den 30-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Neben der Freiheitsstrafe erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Betäubungsmittelbesitzes.

