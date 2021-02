Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Geschlagen und Handy geklaut ++ Wahlplakate geklaut - Zeugen gesucht ++ Laute Ladendiebin ++ Versuchter Einbruch in Kellerraum ++ und noch mehr...

Marburg-Biedenkopf (ots)

Geschlagen und Handy geklaut

Marburg: Einem 15-jährigen Marburger nahm ein bislang Unbekannter am Freitag (29.01.) sein Handy ab, nachdem er ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Zuvor war das Opfer auf einem Verbindungsweg zwischen der Leopold-Lucas-Straße und der Ockershäuser Allee auf eine Gruppe jüngerer Kinder getroffen, die er aus der Schule kannte. Die Kinder berichteten ihm, dass sie gerade eine Gruppe von Jugendlichen geärgert hatten. Anschließend ging der 15-Jährige alleine weiter und wurde in der Ockershäuser Allee gegen 18.15 Uhr von einem etwa 17-Jähirgen eingeholt, der vermutlich zu der erwähnten Gruppe Jugendlicher gehörte. Der 17-Jährige fragte nach den Namen der jüngeren Kinder. Diese konnte der 15-Jährige nicht nennen und kassierte daraufhin zwei Schläge auf die Wange. Zudem zog der Täter ihm das iPhone im Wert von mehreren hundert Euro aus der Jackentasche. Der 15-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Täter wird als etwa 17 Jahre alt und etwa 180cm groß beschrieben. Er hat eine breite Nase und war dunkel gekleidet. Zudem befand er sich in Begleitung einer jungen Frau, welche durch pink/ lila gefärbte Haare auffiel. Sie ist ebenfalls etwa 17 Jahre, 170cm groß und hat eine kräftige Statur. Die Polizeistation Marburg, tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Wahlplakate geklaut - Zeugen gesucht

Gladenbach: Unbekannte entfernten etliche Wahlplakate der SPD Gladenbach und der Freien Wähler Gladenbach. Betroffen sind alle Ortsteile, mit Ausnahme der Stadt Gladenbach. Die mit Kleister und Tackern befestigten Wahlplakate nahmen Unbekannte zwischen Freitag (29.01.), 14 Uhr und dem folgenden Samstag, 14.30 Uhr, an sich und verursachten damit einen Schaden von etwa 800 Euro. Der Staatschutz des Polizeipräsidiums Mittelhessen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt? Wem ist im genannten Tatzeitraum im Bereich von aufgestellten Wahlplakaten etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Verdächtige Wahrnehmungen können an das Hinweistelefon vom Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Tel. 06421/4060, gerichtet werden.

Ladendiebin leistet Widerstand und sorgt für Aufsehen

Marburg: Eine 33-jährige Ladendiebin sorgte am Montagabend lautstark für Aufsehen. Nachdem sie gegen 19.30 Uhr in einem Supermarkt in der Marburger Straße beim Klauen von Lebensmitteln und alkoholischen Getränken erwischt worden war, verweigerte sie die Angabe ihrer Personalien. Der eintreffenden Polizeistreife gegenüber verhielt sie sich zunehmend aggressiv. Nachdem sie eine Glasflasche vom Tisch gewischt hatte und diese zerbrach, legten die Beamten ihr Handfesseln an. Dieser Maßnahme versuchte sich die Marburgerin vehement zu entziehen, was letztlich für sie jedoch erfolglos verlief. Dabei beleidigte sie die beiden Beamten als Arschloch und Fotze. Fortwährend fiel bei ihr weiteres verstecktes Diebesgut aus der Kleidung. Zwecks kompletter Durchsuchung sowie Durchführung weiterer Maßnahmen nahmen die Beamten sie mit zur Dienststelle. Auch hiermit zeigte sich die Diebin nicht einverstanden, wehrte sich und schrie im Supermarkt nach Hilfe, während die Beamten sie zum Polizeiwagen führten. Auf der Dienststelle beleidigte sie die anwesenden Polizistinnen weiterhin aufs übelste. Bei der Durchsuchung kam weiteres Diebesgut zutage, so auch zwei ganze Doraden, welche im Hosenschritt versteckt waren. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von knapp 65 Euro. Ausreichend Bargeld fanden die Beamten übrigens auch. Nach Abschluss der Durchsuchung durfte die 33-Jährige die Dienststelle verlassen. Eine Beamtin trug eine leichte Handverletzung davon, konnte den Dienst jedoch fortsetzen.

Unfall beim Überholmanöver- Fahrer flüchtet, Zeugen gesucht

Marburg-Schröck: Auf der K35 zwischen Schröck und Bauerbach setzte am Montag (01.02.) ein Unbekannter zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an und scherte aus seiner Spur aus. Dabei kollidierte gegen 11.30 Uhr der linke Außenspiegel des ausscherenden Fahrzeugs mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden BMW, welchen ein 71-jährigen Marburger fuhr. Am Außenspiegel des BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Unfallverursacher beendete den Überholvorgang und fuhr unbeirrt in Richtung Schröck weiter. Wahrscheinlich handelte es sich um einen silberfarbenen PKW. Die Polizeistation Marburg bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Tel. 06421/406-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Kellerraum

Marburg: Einen Schaden von etwa 250 Euro verursachten Unbekannte bei dem Versuch, in eine Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße zu gelangen. Zwischen 12 Uhr am Samstag (30.01.) und 17 Uhr am Montag (01.02.) entstanden die Beschädigungen. Eventuell steht eine Person mit dem versuchten Diebstahl in Verbindung, die am Montag im Kellerbereich angetroffen werden konnte und angab, auf einen Freund zu warten. Die Polizeistation Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Zeugenhinweise, insbesondere auch zu der erwähnten Person, die wie folgt beschrieben wird: männlich, etwa 170cm groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank, Oberlippenbart (Flaum), sprach akzentfrei Deutsch, trug eine Basecap und hatte einen Rucksack auf dem Rücken und eine kleinere Tasche in der Hand.

Heckscheibe beschädigt

Marburg: Die Heckscheibe eines in der Straße "In der Badestube" geparkten Ford zerstörten Unbekannte am Freitag (29.01.) zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr auf unbekannte Weise. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421/406-0, entgegen.

Audi angefahren

Biedenkopf: Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Sonntag (31.01.) gegen einen geparkten Audi und verursachte dabei einen Schaden von etwa 500 Euro an der hinteren Stoßstange. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der Unfall passierte in der Grünewaldstraße, zwischen 02 Uhr und 20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, entgegen.

