Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung

Mayen (ots)

Am Dienstag, 17.08.2021, kam es gegen 23:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Göbelstraße in Mayen. Durch eine bislang unbekannte männliche Person wurde ein Schaufenster eingetreten. Im Anschluss daran flüchtete die Person zu Fuß, vermutlich in Richtung Bachstraße. Die Person wird von Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, schwarze Jacke mit heller Aufschrift auf dem Rücken.

Wer kann weitere Angaben zu der Person machen oder hat die Person auf ihrer Flucht gesehen?

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell