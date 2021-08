Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nach Ausweichmanöver gestürzt, Zeugen gesucht

Treis-Karden, L108, Lieg (ots)

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Freitag, gegen 15:15 Uhr, die L 108 aus Richtung Treis-Karden in Richtung Lieg, als ihm in einer Linkskurve ein PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Kradfahrer musste ausweichen und stürzte. Der PKW-fahrer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Das Krad wurde über die gesamte rechte Seite beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem zu melden, 02671 9840.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell