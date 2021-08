Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Münstermaifeld (ots)

Im Zeitraum vom 11.08.2021 bis 12.08.2021 kam es vor einer Kfz-Werkstatt in Münstermaifeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW Opel Zafira, der am Fahrbahnrand vor der Werkstatt in der Straße "An den Gärten" abgestellt war, wurde vermutlich beim Rangieren durch ein noch unbekanntes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei in Mayen zu melden.

