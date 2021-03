Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannte nehmen Autoreifen mit

Beute machten vier Männer am Montag in Biberach.

Ulm (ots)

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge muss die Tat gegen 3 Uhr passiert sein: Unbekannte gingen zu einem Audi in der Rißegger Steige. Sie bockten den A5 auf um an die Reifen zu kommen. Die schraubten sie ab und nahmen sie mit. Vier Männer sollen die Tat verübt haben. Sie sollen mit einem schwarzen Mercedes E-Klasse und einem dunklen Golf zu dem Tatort gefahren sein. Die Männer in dem Mercedes werden auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren und eine Größe von ungefähr 180 cm geschätzt. Einer der beiden soll blonde Haare haben. Die Männer, die im Golf unterwegs waren, werden auf ein Alter zwischen 18 und 35 Jahre und eine Größe von 170 bis 180 cm geschätzt. Einer von ihnen soll weiße Turnschuhe getragen haben, der andere hätte geraucht. Die Biberacher Polizei (07351/4470) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

