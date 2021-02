Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Zehn Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (13. Februar 2021) gegen 9:10 Uhr rief ein Zeuge die Polizei zu einem Park-and-Ride-Parkplatz auf dem Voltaplatz an der Ritterstraße. Dort war bei zehn Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchsucht worden. Was genau entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02151 6340 oder per Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (63)

