Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei verstoßen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Görlitz, BAB 4, Bad Muskau (ots)

Gegen drei Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 35-jährigen Syrer, einen 26-jährigen Slowaken sowie um einen 30-jährigen Polen.

Der syrische Staatsangehörige wurde am Dienstagvormittag in der Fußgängerzone in Görlitz (Berliner Straße) angetroffen, als er in Gegenwart von zwei Bekannten auf einer Fensterbank saß. Er und seine beiden Kumpels wurden anschließend überprüft. Schließlich ist das Trio namentlich wegen verschiedener Drogendelikte in der Vergangenheit bekannt. Während den Begleitern nichts vorzuwerfen war, fanden die Ordnungshüter bei dem 35-Jährigen ein Cliptütchen. Das Cannabis in dem Tütchen (1,1 Gramm) wurde anschließend sichergestellt. Das Polizeirevier Görlitz übernahm die weiteren Ermittlungen.

Dem slowakischen Bürger wurden wenig später eine Cannabis-Mühle, ein gedrehter Joint als auch eine Dose mit Marihuana-Blüten zum Verhängnis. Die Corpora Deliciti wurden unter dem Beifahrersitz eines slowakischen VW entdeckt. Mit diesem war der 26-Jährige als Beifahrer unterwegs, als er am Dienstagmittag auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst kontrolliert wurde.

Der 30-Jährige spazierte am Mittwochmorgen über die Bad Muskauer Stadtbrücke in die Park- und Kurstadt. Nachdem der Fahndungscomputer einen Hinweis geliefert hatte, fragten ihn die Bundespolizisten, ob er Betäubungsmittel mitführe. Der Mann erklärte daraufhin, dass er eine Tüte mit Marihuana dabeihabe. Damit nicht genug fanden die Uniformierten in der Geldbörse des Spaziergängers eine weitere Tüte. In dieser Tüte war etwas Crystal verpackt. Das sichergestellte Rauschgift und damit die Ermittlungen übernahm in diesem Fall das Polizeirevier Weißwasser.

