Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Langfinger und Beute in Löbau (sicher)gestellt

Görlitz, Löbau (ots)

In der Nacht zum Pfingstmontag wurde der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ein Diebstahl in einem Reisewagen der Länderbahn GmbH mitgeteilt. Demnach war einer Frau während der Zugfahrt von Dresden nach Görlitz die Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden. Nach Ankunft des Zuges im Görlitzer Bahnhof nahmen die Beamten die Anzeige der Geschädigten auf. In Gegenwart der Zugbegleiterin erklärte die Frau, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann einem "merkwürdigen Unbekannten" gegenübersaß. Schließlich konnte die Zugbegleiterin den Unbekannten identifizieren. So gelang es den Kollegen der Nachbarinspektion Ebersbach schon kurz nach der Anzeigenaufnahme, den Langfinger im Löbauer Bahnhof zu stellen. Der 66-Jährige räumte die Tat ein. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem in der Nähe von Dresden wohnenden deutschen Beschuldigten um einen Wiederholungstäter. Dieser hatte die leere Geldbörse in einem Papierkorb verschwinden lassen, sich davor das gestohlene Bargeld eingesteckt. Nun wird ein weiteres Mal wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den Senior ermittelt. Die sichergestellte Beute erhält die Frau in den nächsten Tagen zurück.

