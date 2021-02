Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag, 20. Februar 2021, 23:30 Uhr, bis Sonntag, 21. Februar 2021, 17:35 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Rönnelstraße in Jade ein.

Durch Einschlagen eines Fensters verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese.

Sie entwendeten Haushaltsgeräte und Wertgegenstände und verursachten einen Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell