Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Bran eines Imbisswagens in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 21. Februar 2021, geriet gegen 20:35 Uhr ein Imbisswagen in Brand, der auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Westring" abgestellt war.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer, sodass wir die angrenzende Tankstelle keine Gefahr bestand.

Der Imbisswagen brannte jedoch vollständig aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf 23.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

