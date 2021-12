Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfallflucht auf der Rixbecker Straße - 5.000 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Einen Unfallschaden an einem weißen Opel Corsa von circa 5.000 Euro nahm die Polizei am Montag (13. Dezember 2021) auf. Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen an der Rixbecker Straße auf dem Parkplatz am Bahnhof, zwischen 06.35 Uhr und 17.10 Uhr geparkt und später die Schäden an ihrer linken Fahrzeugseite festgestellt. Die Beamten konnten noch schwarzen Aufrieb am beschädigten Opel feststellen. Zeugen, die Angaben zu der Fahrerflucht machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

