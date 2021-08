Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizeieinsatz auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Brake

Delmenhorst (ots)

Die Marktleitung eines Einkaufszentrums in der Weserstraße in Brake informierte die Polizei am Freitag, 06. August 2021, gegen 16:10 Uhr, über den Erhalt einer anonymen Mitteilung, in der von Gefahren für die Sicherheit des Marktes gesprochen wurde.

Noch bevor die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, begannen die Mitarbeitenden mit der Evakuierung des Einkaufszentrums. Diese wurde anschließend gemeinsam fortgesetzt. Der Außenbereich wurde großräumig abgesperrt.

Nachdem keine Personen mehr im Gebäude waren, wurde der Markt mit speziell ausgebildeten Spürhunden durchsucht.

Eine tatsächliche Bedrohungslage konnte dabei nicht ausgemacht werden. Eine Gefährdung für die Mitarbeitenden, Kunden und Anwohner konnte ausgeschlossen werden. Die Absperrung wurde um 19:00 Uhr aufgehoben, das Einkaufszentrum an die Marktleitung übergeben. Auf eine Wiedereröffnung am Freitag wurde aber verzichtet.

Ob Zusammenhänge mit ähnlichen Bedrohungslagen in der Vergangenheit bestehen, ist Teil der polizeilichen Ermittlung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell