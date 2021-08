Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten +++

Delmenhorst (ots)

Freitag, 06.08.2021, 15:12 Uhr

Delmenhorst, Stedinger Straße in Höhe Brauereiweg

Eine 59-jährige aus Delmenhorst beabsichtigt mit einem Pkw Opel vom einem Parkstreifen der Stedinger Straße in stadtauswärtige Richtung in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersieht sie den Pkw Hyundai (SUV) einer 28-jährigen Delmenhorsterin, die mit ihrem Fahrzeug auf der Stedinger Straße in Fahrtrichtung Lemwerder unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den der Pkw der 28-jährigen nach links von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Baum prallt. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt und mit verständigten Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Stedinger Straße in Höhe des Unfallortes voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich abgeleitet. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden beträgt ca. 25.000,- Euro.

