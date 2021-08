Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Frau von Exhibitionisten am Badesee Westrittrum belästigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine 56-Jährige Frau aus Hatten wurde am Donnerstag, 5. August 2021, gegen 14:45 Uhr, bei ihrem Besuch am Badesee in Westrittrum, Gemeinde Großenkneten, durch einen männlichen Exhibitionisten belästigt.

Die Frau begab sich zu den dortigen Toiletten und wurde von dem Mann aus einem parkenden Auto heraus angesprochen. Dabei manipulierte dieser an seinem entblößten Geschlechtsteil.

Die Polizei konnte den Mann bei ihrem Eintreffen nicht mehr feststellen.

Der Exhibitionist wurde auf etwa 60 Jahre geschätzt. Er soll schütteres, graues Haar gehabt haben. Zu dem Fahrzeug liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die Hinweise auf die Person oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

