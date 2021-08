Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Diebstahl in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 4. August 2021, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 5. August 2021, 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen verschlossen abgestellten Bmw von einem Grundstück in der August-Niemann-Straße in Wardenburg.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Bmw, Modell 335D xDrive in schwarz, Baujahr 2015, mit einem Wert von rund 25.000 Euro. Der Pkw wurde mit den amtlichen Kennzeichen OL-K 335 entwendet.

Mögliche Zeugen des Diebstahls, die Beobachtungen gemacht haben oder Personen, die Hinweise zu dem Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

