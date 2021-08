Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Brand in Jaderberg

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 4. August 2021, befuhr ein 55-jähriger aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont gegen 11:15 Uhr mit seinem Pkw VW die Tiergartenstraße in Richtung des Tierparks. Mit ihm befanden sich seine 61-jährigen Lebensgefährtin, seine 28-jährige Tochter und sein 8-jähriger Enkel in dem Fahrzeug.

Während der Fahrt drang kurz vor Erreichen des Tierparks dichter Qualm aus dem Motorraum des Fahrzeugs. Alle Insassen konnten den Pkw rechtzeitig und unverletzt verlassen. Ein 48-jähriger Anwohner konnte mit Hilfe von Wasser und einem Feuerlöscher den Brand in Schach halten.

Durch die alarmierte Stützpunktfeuerwehr Jaderberg konnte das Feuer schlussendlich gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Tiergartenstraße vorübergehend gesperrt werden.

Der Pkw wird als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft. Die Höhe der Sachschäden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

