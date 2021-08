Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 4. August 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Fuhrenkamp" in Delmenhorst schwer verletzt.

Ein 20-Jähriger aus Delmenhorst befuhr gegen 17:50 Uhr mit einem Kleinkraftrad die Straße "Am Fuhrenkamp" in Richtung Anton-Günther-Straße. Vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Roller. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst rückte zur Beseitigung einer entstandenen Ölspur aus.

An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell