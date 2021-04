Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Weißer Pritschenwagen nach Unfallflucht gesucht

Ennepetal (ots)

Am Dienstag ereignete sich, gegen 14:00 Uhr, auf der Deterberger Straße in Ennepetal ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein weiterer Unfallbeteiligter flüchtete vom Unfallort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Fahrer eines weißen Pritschenwagens fuhr auf der Deterberger Straße in Richtung Rüggeberg. In einer Doppelkurve war zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand der Kastenwagen eines Paketzustellers geparkt, weshalb der Fahrer auf die Fahrspur des Gegenverkehrs lenkte. Nach Angaben der Unfallbeteiligten tat er dies mit unverminderter und hoher Geschwindigkeit. Der entgegenkommende 33-Jährige Breckerfelder musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Lkw zu verhindern. Ein folgender 58-Jähriger Schwelmer schaffte es nicht mehr rechtzeitig hinter dem Opel des Breckerfelders zum Stehen zu kommen und fuhr mit seinem Mazda auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 33-Jährige leicht, er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 58-Jährige wurde leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht. Der Fahrer des Pritschenwagens entfernte sich von der Unfallörtlichkeit weiter in Richtung Rüggeberg. Der Fahrer wird als männlich mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Bei dem Unfall war er allein in dem Fahrzeug. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

