Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Bei Kontrollen mit Drogen aufgefallen

Breckerfeld (ots)

Am Freitag wurden, im Rahmen von Personenkontrollen, mehrere Personen mit Betäubungsmitteln erwischt. Am Nachmittag wurden in einer Parkanlage an der Epscheider Straße zwei Breckerfelder (19/18) angetroffen und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden bei den jungen Männern etwa 14 Gramm Marihuana und eine größere Summe an Bargeld aufgefunden. Am Abend fiel an der Wahnscheider Straße eine kleinere Gruppe Jugendlicher auf, die bei Erblicken des Streifenwagens in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Zwei Jugendliche konnten am Alten Kamp angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Rucksackes eines 19-Jährigen Breckerfelders, konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. In beiden Fällen wurden die Betäubungsmittel sichergestellt, gegen ihre Besitzer wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

