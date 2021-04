Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbrecher räumen Pizzalokal aus

Sprockhövel (ots)

Am Beermannshaus in Sprockhövel öffneten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag gewaltsam die Eingangstür zu einem Pizzalokal. In dem Geschäft entwendeten sie den etwa 80 Kilogramm schweren Pizzaofen und eine Kaffeemaschine. Auch die Kasse ohne Inhalt nahmen die Täter an sich. Aufgrund der Größe und des schweren Gewichtes der Beute, ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug dabei hatten. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-9166 6000 abgegeben werden.

