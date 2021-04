Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- BMW aufgebrochen

Breckerfeld (ots)

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt in das Fahrzeuginnere eines an der Gencayer Straße geparkten BMW. Nach bisherigen Erkenntntissen ist davon auszugehen, dass die Täter das Funksignal der Keyless-Go Fahrzeugschlüssels, abfinden und so das Fahrzeug so öffneten. Aus dem Innenraum entfernten sie den Bordcomputer und die digitale Tachoanzeige. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

