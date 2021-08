Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Schuppens in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 5. August 2021, geriet gegen 16:00 Uhr ein Schuppen in der Fichtestraße in Großenkneten, Ahlhorn in Brand.

Die Bewohner des Wohnhauses wurden durch Nachbarn gewarnt, sodass diese sich frühzeitig in Sicherheit bringen konnten und das Haus verlassen haben.

Das Feuer breitete sich von dem Schuppen auf eine angrenzende Garage aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn und Sage konnten ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 10.000 Euro.

