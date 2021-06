Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Schwarzer PKW mit frischem Unfallschaden gesucht

Kalkar (ots)

Bei der Polizei gemeldet hat sich eine PKW-Fahrerin, die nach eigenen Angaben am Sonntag (20. Juni 2021) in Kalkar einen schwarzen PKW beschädigt haben könnte. Die Frau wollte mit ihrem roten Toyota Yaris auf der Grabenstraße auf dem Parkplatz eines Imbisses einparken und hat dabei offenbar einen dort abgestellten schwarzen Wagen touchiert. Erst zuhause bemerkte sie, dass an ihrem Wagen hinten links ein Schaden entstanden war. Gesucht wird nun der schwarze PKW mit eventuell dazu passendem Schadensbild an der Frontseite. Der Besitzer oder Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Wagen machen können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell