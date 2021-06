Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Außenspiegel eines VW beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (17. Juni 2021) zwischen 09:45 und 10:15 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Kombi beschädigt, der auf der Vernumer Straße in Höhe Hausnummer 27 am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfallverursacher war offenbar in Richtung Pariser Bahn unterwegs und touchierte den linken Außenspiegel des VW, an dem ein Schaden entstand. Allerdings setzte er seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell