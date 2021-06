Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - 51-Jähriger Rennradfahrer schwer verletzt

Emmerich-Elten (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag (20. Juni 2021) gegen 10:40 Uhr ein Rennradfahrer auf der Lobinther Straße zu. Der 51-Jährige aus Nijmegen (NL) wollte sich Zeugen zufolge zu seinen Teamkollegen, die hinter ihm fuhren, umdrehen. Beim Blick über die Schulter kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte den Bordstein und stürzte. Dabei schlug der Mann mit seinem Kopf auf den Randstein eines Vorgartens. Ein schützender Helm, den der 51-Jährige trug, verhinderte zwar offenbar Schlimmeres. Der Mann klagte jedoch über Schmerzen im Beckenbereich, so dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik brachte. An seinem Rennrad entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell