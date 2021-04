Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Motorradfahrer stürzte aus unbekannter Ursache schwer

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, fuhren zwei Freunde hintereinander mit ihren Motorrädern durch die Nördlinger Straße. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der vorausfahrende 26-Jährige ins Schlingern. Er verlor die Kontrolle über seine Kawasaki und fuhr gegen den linken Bordstein. Der Motorradfahrer streifte noch einen Laternenmast und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden am Motorrad wird auf 4.000EUR geschätzt, am Mast auf 500EUR. Die Nördlinger Straße war bis 19.40 Uhr gesperrt.

