Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Heckenbrand in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 5. August 2021, geriet gegen 15:20 Uhr eine Tuja-Hecke im "Ahornweg" in Wardenburg in Brand.

Durch die brennende Hecke wurde ein Regenfallrohr sowie Regenrinnen an einem angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Das Feuer entfachte sich beim Abflammen von Unkraut.

Die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg löschte das Feuer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen Wert von etwa 1.500 Euro.

