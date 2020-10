Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Grieche wird zum Albaner

Bad Bentheim (ots)

Mit einer totalgefälschten griechischen Identitätskarte reiste ein 19-jähriger albanischer Staatsangehöriger am Donnerstag mit einem Fernreisebus aus den Niederlanden ins Bundesgebiet ein. Die Bundespolizei kontrollierte die Insassen des Busses an der Autobahn 30 und stellte das Falsifikat fest. Der falsche Grieche wurde wegen Urkundenfälschung angezeigt und in die Niederlande zurückgeschoben.

