Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Aktionstag "Riegel vor - Sicher ist sicherer"

Polizei zieht positive Bilanz

Wesel (ots)

Die Polizei zieht nach ihrem Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicherer" am Sonntag eine positive Bilanz.

15 Bürgerinnen und Bürger haben sich in der Beratungsstelle an der Schillstraße in Wesel informiert. In den meisten Fällen ging es um sichere Fenster, moderne Schließanlagen für Haus- und Kellertüren oder welche öffentlichen Förderungen es für den Einbau von Sicherheitstechnik gibt.

22 Haus- und Wohnungsbesitzer aus dem Kreis Wesel ließen sich am "Aktionstelefon" beraten, wie sie ihr Zuhause besser vor Einbrechern schützen können.

Am Aktionstag konnten die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz auch Termine für Beratungsgespräche vor Ort vereinbaren.

