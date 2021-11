Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Defekte Gasflasche

Zu einem Großeinsatz kam es am Mittwoch in Nattheim.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr rückten Einsatz- und Rettungskräfte zu einem Alarm in einem Schwimmbad in der Dieselstraße aus. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass in einem Raum aus einer beschädigten Chlorgasflasche Gas austrat. Die Feuerwehr versiegelte die Flasche, die nun von einer Spezialfirma abgeholt wird. Das Schwimmbad hatte bereits seit 17 Uhr geschlossen, so dass sich im Gebäude keine Gäste mehr befanden. Verletzte gab es keine. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Räume wieder freigegeben werden. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.

+++++++ 2113726

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

