POL-UL: (UL) Beimerstetten - Kreisverkehr übersehen

Am Mittwoch fuhr ein Auto über einen Kreisverkehr bei Beimerstetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Der 27-Jährige übersah den Kreisverkehr zwischen Dornstadt und Beimerstetten und fuhr über diesen. Danach landete er mit seinem Renault in einem angrenzenden Acker. Durch den Unfall erlitt der Fahrer sowie seine drei Mitfahrer leichte Verletzungen. Sie kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Renault schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

+++++++ 2115448

