Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 20.10.2021, 22:00 Uhr auf den 21.10.2021, 09:30 Uhr sei es laut Angabe des Geschädigten in der Geibelstraße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Anzeigenerstatter stellte an seinem seitlich in der Straße abgeparkten Auto einen Lackschaden an der Stoßstange fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die im o.a. Zeitraum einen Verkehrsvorgang beobachtet haben, die mit den Unfallschäden in Verbindung gebracht werden könnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell