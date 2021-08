Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210819 - 0992 Frankfurt-Bockenheim: Sexuelle Belästigung

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwoch, den 18. August 2021, gegen 10:45 Uhr, belästigte ein bislang unbekannter Mann in Bockenheim eine 31-jährige Frau, als sich dieser vor ihr entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Mit heruntergelassener Hose stand der Unbekannte am Rande eines Gebüschs in der Ginnheimer Landstraße und onanierte vor den Augen der Geschädigten. Die belästigte Frau verständigte die Polizei, der Mann suchte das Weite.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 1,80 m groß, circa 50 Jahre alt, normale Statur, kurzes graues Haar, Bart, mitteleuropäisches Aussehen, trug blaugraue Kleidung, Turnschuhe, hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 51399 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell