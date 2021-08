Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210818 - 0989 Frankfurt-Höchst: Polizeibekannt im wahrsten Sinne des Wortes - Schnelle Festnahme nach mehreren Straftaten

Frankfurt (ots)

(ro) Eine bestohlene Frau erschien gestern Morgen (17. August 2021) auf dem 17. Polizeirevier, um eine Anzeige zu erstatten. Kurze Zeit später folgte schon die Festnahme der bis dahin noch unbekannten Täterin.

Die bestohlene 30-Jährige suchte gestern gegen 11:45 Uhr das 17. Polizeirevier auf, um den Diebstahl ihres Rucksacks mitsamt Bargeld und persönlichen Habseligkeiten anzuzeigen. Dieser hatte sich am Nachmittag des Vortages (16. August 2021) in einer Bäckerei in der Kasinostraße ereignet und wurde von der dortigen Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Für die gefilmte Täterin endete damit auch ihre Anonymität. Der anzeigenaufnehmende Beamte erkannte die Frau auf den Fotos sofort und leitete eine Fahndung ein. Bereits kurz darauf nahm eine Streife die gesuchte 43-jährige Frau im Stadtteil Höchst fest und klärte dabei noch eine weitere Straftat auf. Bei der Kontrolle der 43-Jährigen fand die Streife ein fremdes Handy vor, welches bei einem anderen Diebstahl am Montagmorgen (16. August 2021) in Höchst gestohlen worden war. Zudem wird gegen die 43-Jährige auch ermittelt, weil sie bereits am 07. August 2021 in Sindlingen Kleidung entwendete und bei der Flucht die Eigentümerin der Kleidungsstücke verletzte.

Das aufgefundene Handy wurde sichergestellt und konnte der rechtmäßigen Besitzerin wieder ausgehändigt werden. Die 43-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert, um sie dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen zu den verschiedenen Straftaten dauern an.

