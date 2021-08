Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210818 - 0987 Frankfurt-Bockenheim: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von Montag auf Dienstag (17. August 2021) ist ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in Bockenheim eingebrochen. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Der Täter verschaffte sich gegen 01:40 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Leipziger Straße. Dabei hebelte er ein zur Markgrafenstraße hin gelegenes Fenster auf und beschädigte dieses dabei. Danach stieg der Täter in den Innenbereich der Gaststätte ein und entwendete dort mehrere Hundert Euro Münz- und Scheingeld.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 45 - 55 Jahre alt, leicht untersetzte Statur, mittellange Haare, kein Bartträger, kein Brillenträger, mit hüftlanger Jacke bekleidet

Wer kann Angaben zu der Tat und / oder dem Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-53111 an die Frankfurter Kriminalpolizei oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell