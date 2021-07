Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rütenbrock - Mülleimer in Brand geraten

Rütenbrock (ots)

Am Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Schulstraße in Rütenbrock alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in einem Mülleimer an einer Bushaltestelle. Der Mülleimer wurde durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr aus Rütenbrock war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort.

