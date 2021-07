Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - 27-Jähriger tödlich verletzt

Kluse (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Kluse auf der Ahlener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann wurde dabei tödlich verletzt. Er war gegen 8.40 Uhr in seinem Opel in Richtung Steinbild unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Neben fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Ahlen und Dörpen waren zwei Rettungsteams sowie ein Notarzt vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen.

