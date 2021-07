Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall zwischen Pkw und Zug

Papenburg (ots)

Am Samstagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen einem Zug und einem Pkw. Der 53-jährige Fahrer eines Skoda war gegen 7.30 Uhr auf dem Tunxdorfer Torfweg in Richtung Bokeler Straße unterwegs. Am dortigen halbseitig beschrankten Bahnübergang kam es dann zu einer Berührung zwischen dem Pkw und einem in Richtung Münster fahrenden Zug. Dabei wurde die Stoßstange des Autos abgerissen. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar.

